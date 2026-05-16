Internazionali di Roma, Sinner vola in finale con Ruud: Medvedev ko 6-2 5-7 6-4

Internazionali di Roma, Sinner in finale: Medvedev ko 6-2 5-7 6-4 dopo la ripresa del match interrotto per pioggia. Nell’ultimo atto del torneo, affronterà il norvegese Casper Ruud
Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d’Italia di tennis. L’azzurro, sceso in campo poco dopo le 16, ha sconfitto il russo Daniil Medvedev in tre set 6-2, 5-7, 6-4 nel completamento del match interrotto ieri sera a causa della pioggia sul Foro Italico.
Domani pomeriggio alle 17, nell’ultimo atto del torneo, Sinner affronterà il norvegese Casper Ruud.
IN FINALE NEL DOPPIO ANCHE BOLELLI-VAVASSORI
Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in finale nel torneo di doppio maschile degli Internazionali d’Italia di tennis. La coppia azzurra ha sconfitto gli avversari Christian Harrison e Neal Skupski per 7-6(9), 3-6, 10-6. Nella finale in programma domani (con orario da definire) Bolelli e Vavassori affronteranno il duo formato da Marcel Granollers e Horacio Zeballos.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)