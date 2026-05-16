IMPERIAL presenta la capsule SS26 con l’illustratrice @che.ansia.sia.con.te

Per la primavera estate 2026, il brand bolognese IMPERIAL presenta una capsule collection in collaborazione con l’illustratrice Beatrice Arnaboldi

Per la primavera estate 2026, il brand bolognese IMPERIAL presenta una capsule collection in collaborazione con l’illustratrice Beatrice Arnaboldi, autrice del progetto “Che ansia sia con te”, diventato negli ultimi anni un punto di riferimento visivo e narrativo per una generazione che ha imparato a raccontarsi attraverso l’ironia.

Al centro della collezione non c’è il logo, ma il suo superamento. In questa capsule, il nome IMPERIAL smette di essere una firma applicata e diventa materia viva: entra nelle frasi, si scompone, si trasforma e genera nuovi significati attraverso giochi di parole che ne ribaltano l’uso tradizionale.

Un approccio che riflette un cambiamento più ampio nel modo di comunicare: il linguaggio non è più solo descrittivo, ma diventa spazio progettuale, fluido e condiviso, capace di muoversi tra parola, immagine e identità. In questo contesto, anche il brand si adatta, abbandonando la rigidità del segno per diventare parte attiva del messaggio.

Le grafiche nascono da frasi brevi e immediate, costruite su un’ironia riconoscibile e su situazioni quotidiane in cui è facile ritrovarsi. È un linguaggio diretto, essenziale, che funziona proprio per la sua capacità di ridurre tutto a pochi elementi chiave, lasciando spazio all’identificazione personale.

Le T-shirt traducono questo approccio in una serie di immagini pop e incisive: oggetti comuni, segni essenziali e lettering diventano elementi progettuali che costruiscono un sistema visivo coerente, pensato per essere letto — e compreso — a colpo d’occhio.

Più che semplici capi, i pezzi della capsule funzionano come micro-messaggi indossabili. In un panorama in cui la comunicazione passa sempre più attraverso contenuti rapidi, condivisibili e visivi, la T-shirt si trasforma in un vero e proprio mezzo editoriale: uno spazio in cui esprimere stati d’animo, posizioni e frammenti di quotidianità.

La collaborazione con Betatrice Arnaboldi si inserisce così in un territorio ibrido, a cavallo tra moda, illustrazione e cultura digitale, dove il confine tra progetto e racconto si fa sempre più sottile. Il risultato è una capsule che non si limita a vestire, ma attiva un dialogo immediato con chi la indossa e con chi la osserva.

Con questa operazione, IMPERIAL esplora una nuova modalità di costruzione dell’identità di brand: non più statica e riconoscibile solo attraverso il logo, ma dinamica, aperta e in continua trasformazione, capace di adattarsi ai linguaggi contemporanei e ai loro codici.

La capsule collection è disponibile negli store del brand e online su imperialfashion.com.