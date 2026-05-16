Il film “Io e te dobbiamo parlare” su Rai Movie: ecco la trama

Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, due campioni della commedia italiana protagonisti del film “Io e te dobbiamo parlare” su Rai Movie: la trama

Il film “Io e te dobbiamo parlare” in prima serata sabato 16 maggio 2026, alle 21.30 su Rai Movie. Antonio e Pieraldo sono due poliziotti. Erano molto amici, ma col tempo la loro sintonia si è logorata, anche perché la loro carriera non è stata particolarmente brillante. Ma quando si trovano a dover affrontare un vero e pericoloso criminale le cose cambiano. Blockbuster natalizio, il successo di “Io e te dobbiamo parlare” si deve, oltre che alla bravura dei protagonisti, alla perfetta sintonia che trovano sul grande schermo: i due campioni della risata riescono a darsi spazio a vicenda, e il risultato è una commedia azzeccata, con un buon ritmo e abbondanza di gag divertenti. Diretto dallo stesso Siani, vede nel cast anche Francesca Chillemi e Brenda Lodigiani.