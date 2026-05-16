“Bar Centrale” oggi su Rai 1 in collegamento da Grottolella, in provincia di Avellino

Sarà in diretta dal bar di Grottolella, un caratteristico paese in provincia di Avellino, il collegamento con l’inviato speciale Lorenzo Branchetti per “Bar Centrale” su Rai 1

Sarà in diretta dal bar di Grottolella, un caratteristico paese in provincia di Avellino, il collegamento con l’inviato speciale Lorenzo Branchetti per “Bar Centrale”, il programma condotto da Elisa Isoardi in onda sabato 16 maggio alle 14.00 su Rai 1.

Un format originale prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by Me, che racconta l’Italia partendo da uno dei suoi luoghi più simbolici: il bar di paese, il luogo dove ogni notizia diventa conversazione e ogni conversazione diventa racconto collettivo. In studio, Elisa Isoardi è affiancata da quattro ospiti: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Antonino Monteleone.