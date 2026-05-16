A “Fin che la barca va” su Rai 3 ospiti Antonio Monda e Mario Tozzi

Sono lo scrittore Antonio Monda e il geologo Mario Tozzi gli ospiti del nuovo appuntamento con Piero Chiambretti e il suo “Fin che la barca va”

Sono lo scrittore Antonio Monda e il geologo Mario Tozzi gli ospiti del nuovo appuntamento con Piero Chiambretti e il suo “Fin che la barca va”, in onda sabato 16 maggio alle 20.00 su Rai 3. Come sempre si salpa “Col vento in poppa” e si giunge a destinazione “Controcorrente” coniugando approfondimento, racconto, analisi e intrattenimento culturale in una cornice visiva spettacolare.

In questo viaggio Chiambretti è accompagnato, tra ponti, bellezze naturali e monumenti, da un equipaggio composto da Alessandra Ghisleri, esperta di sondaggi e delle tendenze, Patrick Facciolo, osservatore dei linguaggi della comunicazione e del dibattito pubblico e dai giornalisti Giorgio Dell’Arti e Claudio Sabelli Fioretti. Insieme a loro Marco Gregoretti che cura la rubrica “Macchianera”.

“Fin che la barca va” è anche online su RaiPlay.it.