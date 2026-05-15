Unicef: 3 scuole di Napoli, Reggio Calabria e Palermo coinvolte nel progetto “Eyes in Color”

Il progetto “EYES IN COLOR – diritti a colori”, realizzato da i Sud del Mondo ETS

Nella sede UNICEF a Roma è stato presentato il progetto “EYES IN COLOR – diritti a colori”, realizzato da i Sud del Mondo ETS con il patrocinio dell’UNICEF Italia che coinvolgerà alcune scuole di Napoli, Reggio Calabria e Palermo in quartieri a rischio di esclusione sociale, usando l’arte come leva di partecipazione, crescita e consapevolezza.

Il progetto

Il progetto “EYES IN COLOR – diritti a colori” ha l’obiettivo di rafforzare il legame scuola–territorio attraverso il coinvolgimento di studenti e studentesse, docenti e dirigenti scolastici, famiglie, comunità educante, istituzioni locali. Attraverso dei laboratori artistici guidati dal Maestro Franco Azzinari, i bambini e le bambine realizzeranno alcuni lavori incentrati sull’educazione all’arte, all’ascolto, all’inclusione e alla partecipazione. Il progetto partirà domani a Napoli, presso la Scuola secondaria di primo grado – Alpi Levi Scampia e presso la Scuola Secondaria di secondo grado – ITI Galileo Ferraris Scampia.

“L’arte è un potente strumento che consente a tanti bambini e bambine di elaborare pensieri, affrontare traumi, sviluppare sensibilità e valori. Il progetto “EYES IN COLOR– diritti a colori” va in questa direzione, mettendo al centro i più piccoli, favorendo il loro ascolto e partecipazione.” – ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. “Ringrazio i Sud del Mondo e il maestro Franco Azzinari per aver dato vita a questo progetto.”

Il Presidente de i Sud del Mondo Pompeo Torchia ha affermato: “I Sud del Mondo, in occasione di questa importante partnership con l’UNICEF, conferma il suo impegno di ricerca nella promozione dei diritti e nel campo dell’inclusione sociale e della cittadinanza attiva. È in questo contesto che si inserisce la sinergia con l’UNICEF nella promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il connubio con la scuola e con l’esperienza artistica è il terreno ideale che può favorire una nuova consapevolezza e una maggiore sensibilità. I Sud del Mondo ETS, che nel corso della sua attività si è distinta per i progetti e le iniziative educative e sociali, ha sempre avuto come fulcro della propria mission, il tema della valorizzazione dei territori e quello della riqualificazione delle sue specificità e una iniziativa come questa, che mira a coinvolgere scuole in quartieri a rischio di esclusione sociale (povertà educativa, dispersione, vulnerabilità) in tre aree distinte del Sud Italia, costituisce la migliore piattaforma per sviluppare un approccio di partecipazione e di crescita.”

Giuseppe Galati, Responsabile scientifico de I Sud del Mondo ha posto l’accento sulla “capacità degli enti che si occupano di temi sociali di attivare un gioco di squadra, allo scopo di favorire le potenzialità di ambiti che devono poter comunicare ed esprimere partecipazione e scambio culturale e formativo. L’obiettivo finale è quello del coinvolgimento delle istituzioni politiche e del territorio in quei progetti utili ad una vera crescita. I percorsi artistici ed educativi – con il sostegno attivo della scuola e della famiglia e degli stakeholders culturali e sociali – sono lo strumento migliore per promuovere inclusione sociale e cooperazione. Il passaggio successivo sarà quello di consolidare queste esperienze e di diffondere modelli di apprendimento, attraverso l’adozione di guide operative e la condivisione di procedure di insegnamento”.

Ogni laboratorio durerà circa 3 giorni. Nelle sessioni i bambini e le bambine esploreranno tecniche artistiche, rifletteranno su tematiche quali la natura, l’identità, i sogni, i diritti dell’infanzia e realizzeranno degli elaborati artistici che verranno esposti all’interno delle scuole in una mostra aperta a famiglie e comunità scolastica. Al termine dei laboratori verrà realizzata una mostra a Roma con esposizione di quadri del Maestro Azzinari e con elaborati artistici dei bambini e delle bambine.

“EYES IN COLOR – diritti a colori” viene realizzato nell’ambito del Protocollo d’Intesa firmato lo scorso ottobre 2025 fra l’UNICEF Italia e l’Associazione I Sud del Mondo ETS per promuovere e realizzare interventi a beneficio di bambine, bambini e adolescenti, in particolare nelle aree economicamente più svantaggiate, con specifico riferimento alle regioni e ai territori in Italia in cui i contesti di vita sono più difficili.