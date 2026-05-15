Su Rai 2 a “Ore 14 Sera” documenti esclusivi su Garlasco

Torna stasera, venerdì 15 maggio, alle 21.20 su Rai 2, eccezionalmente di venerdì anziché giovedì, “Ore 14 Sera”, il programma condotto da Milo Infante. La puntata sarà dedicata interamente a Garlasco e saranno resi pubblici alcuni documenti esclusivi per dimostrare come le indagini sul delitto di Chiara Poggi nel 2007 siano andate nell’unica direzione di colpire Alberto Stasi.

Con Milo Infante ne parleranno la direttrice de “LaPresse” Alessia Lautone, Francesco Borgonovo vicedirettore de “La Verità”, l’avvocato penalista Saverio Macrì, la psichiatra Sarah Viola, la giornalista Ilenia Petracalvina, il direttore di “Gente” Umberto Brindani e Monica Leofreddi. In studio ci saranno anche il legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, lo scrittore e giallista Piero Colaprico, e la giornalista Rita Cavallaro. Luciano Garofano, ex comandante del Ris, sarà in collegamento.