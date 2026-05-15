Su Rai 1 la seconda puntata di “MilleunaCover Sanremo”

Venerdì 15 maggio 2026 alle 21:30 su Rai 1 torna “Milleunacover Sanremo”. Un viaggio in due puntate attraverso alcune delle cover più belle del Festival

Venerdì 15 maggio 2026 alle 21:30 su Rai 1 torna “Milleunacover Sanremo”. Un viaggio in due puntate attraverso alcune delle cover più belle del Festival di Sanremo, dal 2015 a oggi, accompagnato dai ricordi dei protagonisti di quelle esibizioni e dalle motivazioni che hanno guidato le loro scelte artistiche. Da Ditonellapiaga e Tony Pitony, vincitori della Serata Cover dell’ultimo Sanremo con una irresistibile versione swing di “The Lady is a Tramp”, a Nek che nel 2015 riuscì a trasformare la celebre “Se telefonando” in una hit tutta sua. Da Elodie e Achille Lauro, con la loro struggente interpretazione di “A mano a mano” sul palco dell’Ariston nel 2025, a Gianni Morandi e Jovanotti, protagonisti nel 2022 di un medley travolgente. Tutte canzoni che uniscono passato e presente in un unico filo rosso, per ricordare che la musica non ha tempo.