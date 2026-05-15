Stasera su Rai 5 in replica “La pelle del mondo” con “Viaggiare”

In questo episodio de “La pelle del mondo”, scopriamo le numerose possibilità di cui dispongono le piante per viaggiare, e di come esse siano delle impareggiabili colonizzatrici

Venerdì 15 maggio 2026, in replica su Rai 5, nuovo appuntamento con “La pelle del mondo”, il nuovo programma di Rai Cultura, prodotto da Be Water Film, dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro. “La pelle del mondo” è condotto da Stefano Mancuso, professore universitario, scienziato e saggista di fama internazionale, ad accompagnarlo in questo viaggio l’attore Lillo Petrolo, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente.

Le piante non si spostano, eppure, si muovono e viaggiano! In questa quinta puntata, insieme a Tomas Saraceno, Caterina Balivo, Cristiano Tomei, Valeria Margherita Mosca, Anna Favella e Giovanni Storti, si scoprirannole numerose possibilità di cui dispongono le piante per viaggiare, e di come esse siano delle impareggiabili colonizzatrici, spesso sfruttando proprio gli umani. I momenti più “scientifici” del programma si alterneranno a interventi ironici e leggeri di ospiti come Corrado Guzzanti che torna nei panni di Vulvia con il suo inconfondibile Rieducational Channel, Maccio Capatonda che propone il surreale Podcast sostenibile, Chiara Francini che dà voce ad alberi straordinari, a ciò che hanno visto, retto, sopportato, mentre il mondo intorno cambiava e loro restavano.

“La pelle del mondo” intreccia ecologia, botanica ed etica, proponendo un cambio di visione necessario: smettere di consumare la Terra e iniziare a proteggerne la sua superficie. Un racconto basato su solide ricerche scientifiche, lontano dall’allarmismo, pensato per coinvolgere il grande pubblico.

“La pelle del mondo” è anche su RaiPlay.