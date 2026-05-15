Oroscopo di oggi, venerdì 15 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 15 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La giornata ci porta davanti a molteplici strade: alcune concrete, altre appena accennate come ombre leggere. Utilizziamo curiosità e discernimento. Fra sogni e possibilità reali, lasciamo che l’immaginazione ci guidi, esplorando senza perderci nelle illusioni.
Toro
Si torna a respirare luminosità e sicurezza. Anche se qualcosa ci mette alle strette, sentiamo di avere solide basi interiori per gestire la prova. Le idee scorrono chiare e la fiducia torna a fluire, c’è un rinnovato equilibrio fra pensieri ed emozioni.
Gemelli
Si chiude un ciclo importante. Sentiamo l’energia del rinnovamento portare un grande risveglio interiore. È il momento di fare pace con noi stessi. Plutone in Acquario ci aiuta nella trasformazione. Lasciamo andare il passato, per un futuro più libero e felice.
Cancro
Il vero coraggio non è la forza bruta o l’impulsività causate da Marte in quadrato, ma la capacità di trasformare gli istinti in pura azione creativa. La tenacia è feconda: usiamola per dare il via a nuovi capitoli nella professione e nelle passioni artistiche.
Leone
Possibili discussioni o divergenze di opinioni con i colleghi, ma l’intervento di Saturno in Ariete ci permette di rimanere lucidi e di mediare. Guardiamo le possibili differenze di vedute come un’occasione per migliorare le strategie comuni.
Vergine
Il buon sestile di Giove espande il campo delle nostre possibilità, anche se il percorso è poco convenzionale. Trasformiamo l’incertezza in ispirazione. Le emozioni oggi vanno e vengono come le maree. Proviamo a osservarle senza annegarci dentro.
Bilancia
Arriva un’occasione da non sprecare. Venere in Gemelli ci incoraggia a goderci i piaceri della vita e a creare più armonia nella sfera domestica. Le pressioni esterne e la stanchezza fisica dovute a Marte opposto non devono fermare la nostra volontà.
Scorpione
Domenica che unisce leggerezza e sentimento. Un progetto corale o un’impresa condivisa riportano entusiasmo, rimettendo in circolo energia e fiducia. L’abbondanza promessa da Giove in Cancro si manifesta nella gioia e nel sostegno degli amici.
Sagittario
Agiamo con onestà e comunichiamo apertamente. Ascoltiamo il cuore, ma la decisione deve essere in linea con i nostri valori più profondi. Non rimandiamo oltre una decisione: è il momento ideale per impegnarci in qualcosa di significativo.
Capricorno
Esprimiamo le nostre opinioni con gentilezza, per non ferire chi ci sta intorno. Se dobbiamo fare una critica, proponiamo anche una soluzione pratica. Stiamo attenti alle chiacchiere e ascoltiamo tutte le campane: evitiamo di prendere posizioni affrettate.
Acquario
Concentriamoci sulle infinite potenzialità del presente. Facciamo spazio al nuovo, eliminando ogni ostacolo, materiale o mentale, che ci appesantisce. La trasformazione si manifesta con una nota di bellezza e di armonia, specialmente nei legami affettivi.
Pesci
Venere resta dissonante, ma Mercurio e Giove aiutano a sciogliere i nodi. Quindi fermiamoci, ché non è necessario decidere per forza tutto oggi. Riconosciamo cosa vogliamo veramente, anche se ci rendiamo conto di non poterlo avere subito.