Dal 15 al 17 maggio debutta in prima nazionale al Teatro di Villa Lazzaroni EDUARDO, PARLIAMOCI CHIARO, uno spettacolo di Claudio Proietti, con Nicola Acunzo

Dal 15 al 17 maggio debutta in prima nazionale al Teatro di Villa Lazzaroni EDUARDO, PARLIAMOCI CHIARO, uno spettacolo di Claudio Proietti, con Nicola Acunzo, regia di Giancarlo Sammartano.

La grande occasione è arrivata! Raffaele Lapena può dimostrare a tutti di non essere soltanto un attore caratterista per piccoli ruoli. Dopo anni spesi a lottare per emergere, interpretando ruoli marginali o addirittura facendo il suggeritore pur di tirare a campare, è arrivata finalmente l’occasione di una vita: da domani un piccolo teatro gli ha affidato il ruolo di protagonista in uno spettacolo costruito intorno a De pretore Vincenzo ed altri testi teatrali di Eduardo De Filippo.

Ma dopo l’istintiva sete di rivalsa arriva inaspettatamente la paura di non farcela e di non essere all’altezza, arriva lo sconcerto e la voglia di mandare “all’inferno il Teatro e chi l’ha inventato”. Ma quando tutto sembra perduto e Raffaele sta per abbandonare il palcoscenico, entra in scena proprio il Maestro: Eduardo de Filippo.

Nasce così un dialogo serrato tra Raffaele ed Eduardo sulla necessità di “pesare” se stessi, di trovare il coraggio nella vita e sulla scena per poter realizzare davvero i propri sogni. Riuscirà Raffaele con l’aiuto ed i suggerimenti del grande Maestro a dimostrare di non essere soltanto un attore comprimario? Lo scoprirà lui stesso in questo racconto tra risate e bombe carta, ironia e provocazioni, insegnamenti sul teatro di Eduardo e sulla vita per riuscire ad abbracciare (forse!) il futuro che Raffaele ha sempre immaginato.