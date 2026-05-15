Il film “Un colpo di fortuna” stasera su Rai 3: la trama

Stasera su Rai 3 in onda Un colpo di fortuna – Coup de chance (Coup de chance), un film del 2023 scritto e diretto da Woody Allen: la trama

Venerdì 15 maggio 2026 alle 21:30 Rai 3 propone il film di Woody Allen “Un colpo di fortuna”.

Fanny e Jean hanno tutto della coppia ideale: realizzati nella loro vita professionale, vivono in un magnifico appartamento nei quartieri alti di Parigi e sembrano innamorati come il primo giorno. Ma quando Fanny incrocia casualmente Alain, un ex compagno di liceo, la situazione si capovolge. Si rivedono e si avvicinano molto velocemente. Alain, divenuto scrittore, non fa mistero di essere sempre stato innamorato di lei. Al tempo stesso nelle serate mondane del marito, il quale come mestiere «fa diventare più ricche persone già ricche», la donna, a volte definita “moglie trofeo” dai conoscenti, si trova sempre più a disagio.

Fanny e Alain cominciano così un’intensa relazione extraconiugale, al punto che lei sembra decisa a lasciare il marito. Questi, insospettito da alcuni dettagli, contatta degli investigatori privati per sapere se la consorte ha un amante, vedendo i suoi timori confermati. Così, ingaggia due malavitosi di fiducia per sbarazzarsi di Alain. Dopo l’omicidio Fanny, non reperendo più l’amante e trovandone l’appartamento vuoto, si convince che Alain l’abbia abbandonata per mancanza di coraggio, si riavvicina al marito, con il quale pensa di mettere al mondo un figlio, e qualche giorno più tardi racconta tutto alla madre Camille.

Camille viene però a sapere di un vecchio socio di Jean trovato morto tempo prima in circostanze misteriose e, benché la vicenda fosse stata archiviata come suicidio, non riesce a persuadersene. Anche se la figlia non le crede, Camille prova a insinuare in lei questo sospetto, del quale Jean viene a conoscenza, decidendo di sbarazzarsi anche di Camille per mettersi al riparo da ogni problema. Trovato nel cassetto di Jean il biglietto dell’ufficio dell’investigatore, Camille lo raggiunge inventando il sospetto di essere tradita dal marito e di aver avuto consiglio da Jean di rivolgersi a lui. Il detective subito dopo riferisce la cosa a Jean, precisando di non aver parlato a Camille del lavoro fatto per Jean.

Quest’ultimo tuttavia non si persuade che Camille non sospetti nulla e quella sera ode di nascosto proprio Camille che racconta alla figlia il suo incontro con il detective. Jean organizza allora con uno dei malavitosi un “incidente” di caccia durante un weekend in campagna. Mentre Camille e Jean si inoltrano nel bosco, Fanny rientra a Parigi per recuperare una medicina dimenticata dalla madre. Tornata nell’appartamento dell’ex amante, scopre il suo manoscritto in un cassetto segreto, e capisce che c’è davvero qualcosa di strano nella scomparsa di Alain, perché egli non sarebbe mai partito senza portare con sé l’unico esemplare del suo romanzo ancora incompiuto.

Nel bosco, ormai in luogo isolato, Jean imbraccia il fucile e lo punta verso Camille, ma all’improvviso viene abbattuto da un altro cacciatore, che lo ha scambiato per un animale. Fanny frattanto legge il manoscritto di Alain, il quale, attraverso le vicende della donna protagonista, scrive che tutta la vita è un insieme di casualità e colpi di fortuna, e che in ogni caso chiunque può vincere qualcosa che costruisce la vita anche se non è una “vittoria” completa (come un biglietto della lotteria, che forse non fa vincere chi lo ha comperato ma contribuisce a fare vincere qualcun altro) e che bisogna godersi ciò senza chiedere perché succeda.