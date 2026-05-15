Il film “Pixels” con Adam Sandler e Peter Dinklage su Rai Movie: la trama

La commedia fantascientifica “Pixels”, diretta da Chris Columbus, regista di successi come “Mamma ho perso l’aereo”, “Mrs. Doubtfire” e “Harry Potter e la pietra filosofale”, su Rai Movie: la trama

“Pixels”, film diretto da Chris Columbus, regista di successi come “Mamma ho perso l’aereo”, “Mrs. Doubtfire” e “Harry Potter e la pietra filosofale”, è proposta venerdì 15 maggio 2026 alle 21.20 su Rai Movie.

Anni Ottanta: il tredicenne Sam Brenner perde per un soffio a un torneo di videogame, le cui registrazioni vengono inserite, insieme a tanti altri particolari della cultura pop terrestre, in una capsula che la Nasa spedisce nello spazio. Quarant’anni dopo, Sam viene convocato alla Casa Bianca perché la Terra sta per essere invasa da una entità extraterrestre che ha le sembianze dei videogame arcade degli anni ’80 e quindi dovrà fare da consulente per respingere la minaccia.

Ma cosa è accaduto? Una forma di vita aliena, intercettando la capsula della Nasa, ha pensato che il torneo di videogame fosse un addestramento terrestre alla guerra. Il film cita “Pac-Man” e “Space Invaders”, “Donkey Kong” e “Tetris”, ma anche “Galaga”, “Asteroids” e molti altri. Nel cast Adam Sandler, Kevin James, Peter Dinklage, Michelle Monaghan, Josh Gadd e Sean Bean.