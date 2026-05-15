Il film di azione “The painter” stasera su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 The Painter ,un film thriller d’azione americano uscito nei primi mesi del 2024, diretto da Kimani Ray Smith e scritto da Brian Buccellato: la trama

The Painter, un film del 2024 diretto da Kimani Ray Smith, è la proposta di Rai 4 per la prima serata di venerdì 15 maggio 2026. L’ex agente CIA Peter Barrett, ora pittore solitario, vive nel ricordo di un incidente che diciassette anni prima stroncò carriera e amore. La sua routine svanisce quando una ragazza, dichiarandosi sua figlia, gli chiede aiuto. Peter dovrà affrontare il passato, sfuggire a una squadra della CIA e a un killer spietato.