I vent’anni di Food Sound System con donpasta al Castello Volante

Sabato 16 maggio sulle terrazze di Nuvole, bistrot e cocktail bar del Castello Volante di Corigliano d’Otranto, Daniele “donpasta” De Michele celebra i vent’anni di Food Sound System

Ogni canzone un piatto, ogni ricetta una storia, ogni ascolto un viaggio tra odori, sapori e memorie mediterranee. Sabato 16 maggio (ore 21:00 | menù 35 euro | prenotazioni 3343429268), sulle terrazze di Nuvole, bistrot e cocktail bar del Castello Volante di Corigliano d’Otranto, Daniele “donpasta” De Michele celebra i vent’anni di Food Sound System, il progetto che ha mescolato fornelli, sonorità, racconto e cultura popolare, trasformando la cucina in una vera e propria jam session. Pubblicato per la prima volta nel 2006 e riproposto nel 2023 da Kurumuny, Food Sound System è un libro da leggere come un romanzo, usare come un ricettario, ascoltare come un disco. La formula è semplice: a ogni canzone corrisponde un piatto, in un percorso che mette insieme Clash e polpo in pignata, Smiths e orecchiette con le rape, Mediterraneo, Salento, Provenza e Africa. In combutta con la cucina di Nuvole, che per l’occasione preparerà i piatti di nonna Chiarina, donpasta presenterà, leggerà alcuni brani e farà “girare” le canzoni associate alle ricette. Food Sound System è la jam session di un dj che ha mixato cucina e musica in una fusion di odori, suoni e sapori. Ogni ricetta accende un immaginario fatto di terre d’origine, ingredienti scelti con cura, gesti tramandati, vini, musiche e ricordi personali. L’autore intreccia storie di piatti, personaggi, grandi jazzisti, vinificatori, cucine di casa e viaggi reali o sognati, costruendo un manuale per cene anticonvenzionali dedicato a chi ama prendersi il tempo di cucinare, ascoltare, condividere e assaporare.

Attivo come dj negli anni Novanta con il nome di Faugnu, Daniele De Michele è cuoco, narratore, regista, scrittore, performer e gastrofilosofo militante. Laureato in Economia e commercio alla Sapienza di Roma, con un master di ricerca all’École Nationale de Formation Agronomique di Toulouse, si è occupato per anni di agricoltura, enogastronomia e sviluppo sostenibile, collaborando con enti pubblici e privati. Nel 2005 avvia il progetto donpasta, intrecciando musica, arte, racconto e gastronomia. Nel 2006 pubblica Food Sound System per Kowalski/Feltrinelli e porta in giro per il mondo l’omonimo spettacolo, che unisce cucina tradizionale italiana, musica e visual, coinvolgendo centinaia di musicisti, artisti, vj e dj. Negli anni successivi pubblica Wine Sound System (Kowalski/Feltrinelli, 2009), La Parmigiana e la Rivoluzione (Stampa Alternativa, 2013), Artusi Remix (Mondadori, 2014), Kitchen Social Club (Altreconomia, 2016) e Il pranzo della domenica (Il Saggiatore, 2024). Da molti anni collabora con Geo, la popolare trasmissione di Rai3. Da regista ha prodotto e realizzato Natale con Donpasta per La7 e la serie Se hai un problema aggiungi olio per Gambero Rosso/Sky. Con Treccani e Corriere della Sera ha costruito la web-serie Nonne d’Italia in cucina. Per Audible/Amazon ha pubblicato il podcast La Repubblica del Soffritto, ventidue puntate dedicate alla cucina popolare italiana. In radio è spesso ospite di Fahrenheit su Radio3, Caterpillar e Decanter su Radio2 e Capital in the World su Radio Capital. Come regista cinematografico ha firmato i documentari I Villani, prodotto da Rai Cinema e sostenuto dal Ministero della Cultura, e Naviganti, sostenuto da Fondazione con il Sud, entrambi presentati alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Géants dans ma cité – I giganti della periferia per France Télévision (2024) e I Mastri (2025).