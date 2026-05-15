Estrazione Superenalotto 15 maggio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 15/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 15 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 78 del 15/5/2026

5-13-17-28-47-68

Numero Jolly

42

Numero Superstar

19

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 56 25.130,73
punti 41.021 151,29
punti 330.184 15,34
punti 2362.258 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella6 15.129,00
3 stella220 1.534,00
2 stella2.953 100,00
1 stella15.928 10,00
0 stella30.801 5,00