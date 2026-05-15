Estrazione Superenalotto 15 maggio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 15/5/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 15 maggio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 78 del 15/5/2026
5-13-17-28-47-68
Numero Jolly
42
Numero Superstar
19
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|6
|€ 25.130,73
|punti 4
|1.021
|€ 151,29
|punti 3
|30.184
|€ 15,34
|punti 2
|362.258
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|6
|€ 15.129,00
|3 stella
|220
|€ 1.534,00
|2 stella
|2.953
|€ 100,00
|1 stella
|15.928
|€ 10,00
|0 stella
|30.801
|€ 5,00