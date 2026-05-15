Duo Italia con Greg e Max Paiella alle Officine Cantelmo

Ironia, nonsense e canzoni per una traversata surreale tra generi, lingue e latitudini. Venerdì 22 maggio (ore 21:00 | ingresso 28 euro | prevendite attive su Dice.fm ) alle Officine Cantelmo di Lecce, in collaborazione con Coolclub, arriva Duo Italia, progetto nato dall’intesa artistica tra Claudio Greg Gregori e Max Paiella. Due interpreti capaci di muoversi con naturalezza tra teatro, radio, televisione e palcoscenico, trasformando repertori e suggestioni in materia viva per la parodia, il gioco scenico e l’improvvisazione. Arrivato quasi per caso, Duo Italia è un concerto comico, sgangherato e imprevedibile: una sorta di giro del mondo in chiave musicale, condotto con voci, chitarre acustiche, ammennicoli vari, orpelli assortiti e una generosa dose di follia. Greg e Paiella diventano così i menestrelli di un immaginario gioco dell’oca globale, attraversando e dissacrando con affettuosa irriverenza ritmi, stili e stereotipi sonori del “globo terracqueo”. Dalle crude e mortifere liriche della canzone romanesca si approda alla spigolosità del country e alla malinconia del blues, passando per sonorità greche, romene, hawaiane, messicane e cubane. La scaletta si apre anche a brani originali, letture di apoftegmi, parabole e racconti di improbabili disavventure tra amici bisbetici, anziani rancorosi, granitici tirolesi e altri personaggi fuori asse. Ne nasce uno spettacolo grottesco, psichedelico e variopinto, in bilico tra teatro-canzone, satira, cabaret sonoro e puro divertimento: circa novanta minuti di bizzarria contagiosa come un gas esilarante.

Claudio Greg Gregori è uno dei volti più riconoscibili e trasversali dello spettacolo italiano: comico, musicista, attore e autore. Storico membro del duo Lillo & Greg, ha attraversato con successo teatro, radio, televisione e cinema, costruendo una carriera fondata su un’intelligenza comica fuori dagli schemi e su una solida formazione musicale. Polistrumentista e appassionato cultore dei suoni vintage e delle grandi orchestrazioni, Greg ha sempre fatto convivere comicità e musica con naturalezza, trasformandole in un linguaggio personale e immediatamente riconoscibile.

Max Paiella è comico, musicista, cantante, attore, autore, imitatore, disegnatore e doppiatore. Dai primi anni Duemila collabora con Lillo & Greg e, dal 2003, con Marco Presta e Antonello Dose a Il Ruggito del Coniglio su Rai Radio2. Ha partecipato a programmi televisivi e radiofonici come lavorando anche con Renzo Arbore, Serena Dandini, Corrado Guzzanti, Mattia Torre ed Elio e le Storie Tese. In teatro porta avanti un percorso che intreccia musica, satira e comicità surreale.