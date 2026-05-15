Cannes: Steven Soderbergh racconta l’ultima intervista di Lennon e lo fa rivivere con l’AI

John Lennon: The Last Interview è presentato al Festival in una proiezione speciale

Nel 1989, un giovane regista americano di 26 anni ha sconvolto il Festival di Cannes con Sesso, bugie e videotape: Steven Soderbergh era il secondo regista più giovane a vincere la Palma d’oro, dopo Louis Malle.

Quest’anno Soderbergh torna a Cannes con John Lennon: The Last Interview, presentato in una proiezione speciale. Il documentario cattura un momento straordinario nella storia della musica: l’ultima intervista approfondita a John Lennon, poche ore prima del suo assassinio l’8 dicembre 1980. Quello stesso giorno Lennon e Yoko Ono si incontrarono con una piccola troupe radiofonica nel loro appartamento di New York per promuovere l’uscita del loro album Double Fantasy. Ne seguì una discussione schietta e a tutto campo su musica, politica, paternità e vita. Solo poche ore dopo, Lennon fu ucciso.

Il documentario presenta per la prima volta l’intervista completa, arricchita dalle riflessioni di coloro che erano presenti quel giorno, rivelando un uomo all’apice della sua creatività e della sua personalità, che guardava apertamente verso un futuro che non avrebbe mai visto.

Steven Soderbergh ha anche utilizzato l’intelligenza artificiale generativa per completare alcune parti del documentario.