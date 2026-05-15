A “Elisir” stamani su Rai 3 tutto sulla fibromialgia

La fibromialgia è la sindrome cronica caratterizzata da dolori muscolo-scheletrici accompagnati da affaticamento, rigidità e insonnia. Perché colpisce prevalentemente le donne? Quali trattamenti possono migliorare la qualità di vita di chi ne soffre? Ne parla il professor Carlo Francesco Selmi, responsabile di Reumatologia all’Humanitas di Milano e docente presso l’Humanitas University, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 15 maggio alle 10.50 su Rai 3.

A seguire, nello spazio “In corpore sano” si parlerà dei benefici dell’andare in bicicletta: pedalare fa sempre bene? È un’attività adatta a tutti? È indicata per chi ha bisogno di migliorare la salute cardiovascolare e il metabolismo? Approfondirà questo argomento la professoressa Federica Bressi, ordinario di Fisiatria al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Di Roma.

Infine, protagonista dell’“Abc della salute” sarà l’ipertensione polmonare, cioè l’aumento della pressione del sangue all’interno dei vasi arteriosi del polmone. A cosa può essere dovuta? Quali rischi comporta e come si cura? Risponderà a tutte le domande il professor Walter Grosso Marra, direttore della Struttura Complessa di Cardiologia presso l’Ospedale di Ivrea – Asl Torino 4.