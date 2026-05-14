Su Rai 4 la sesta stagione di SWAT con gli episodi 3, 4 e 5: la trama

Triplo appuntamento con le avventure poliziesche della serie “S.W.A.T.”, sesta stagione, in onda giovedì 14 maggio 2026 alle 21.20 su Rai 4
Giovedì 14 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 4 torna la sesta stagione della serie SWAT con tre episodi.
Nell’episodio 3 “Black Betty”, distratti da una chiamata, gli uomini della S.W.A.T. vengono derubati della loro auto principale: “Black Betty”. L’F.B.I., con una vecchia conoscenza di Hondo, aiuta la squadra nelle indagini.
Nell’episodio 4 “Una brutta giornata”, Alexei Roman, un detenuto molto pericoloso, riesce a scappare sotto gli occhi della Polizia. La S.W.A.T. si mette sulle sue tracce. Nel frattempo, c’è un nuovo arrivato al Dipartimento.
Nell’episodio 5 “Terra promessa”, Nichelle si trova ad affrontare le prime difficoltà con i colleghi. La S.W.A.T., intanto, si occupa di alcuni taccheggiatori impazziti che, nell’assalto ad un centro commerciale, hanno ucciso una donna.