Su Rai 3 “Geo” per la Giornata Nazionale del Mal di Testa

La Giornata Nazionale del Mal di Testa, che si celebra in Italia sabato 16 maggio, rappresenta un momento fondamentale per accendere i riflettori su una patologia spesso sottovalutata, scambiata erroneamente per un semplice malessere passeggero. Se ne parlerà giovedì 14 maggio alle 16.15 su Rai 3, nel nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

Nella puntata – insieme a Piero Barbanti dell’Istituto scientifico – Università San Raffaele di Roma – si cercherà di capire a che punto è la ricerca scientifica, quali sono le possibilità di cura e quali le differenze tra mal di testa ed emicrania.

L’obiettivo è dunque quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni, per dare voce a milioni di persone che vivono nel dolore cronico, combattendo lo stigma di una malattia invisibile.

Il mal di testa, invece, non solo non è invisibile ma ha un elevato impatto sociale e sanitario, che incide significativamente sulla qualità della vita, sulle relazioni e sulla produttività, sui costi diretti e indiretti sostenuti dalla società e che richiede un corretto inquadramento diagnostico e terapeutico.

“Geo” è anche online su RaiPlay.it.