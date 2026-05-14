Stamani su Rai 3 a “Elisir” focus sui polipi intestinali

La puntata di “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 14 maggio alle 10.50 su Rai 3 – si occuperà nello spazio iniziale di polipi intestinali

La puntata di “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 14 maggio alle 10.50 su Rai 3 – si occuperà nello spazio iniziale di polipi intestinali, escrescenze benigne che si formano sulle pareti del colon-retto. Purtroppo, alcuni tipi di polipi con il tempo possono trasformarsi in tumori. Come prevenire questo rischio? A quali esami è necessario sottoporsi? A queste e ad altre domande risponderà il professor Sandro Ardizzone, gastroenterologo presso l’Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Humanitas San Pio X di Milano.

Protagonista dello spazio successivo del “Mangiarsano” sarà invece il gelato: è un alimento salutare? In che quantità è consigliabile mangiarlo? Ed è corretto sostituire un intero pasto con un gelato? Chiarirà ogni dubbio su questo argomento Stefania Ruggeri, prima ricercatrice del Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione e docente alla facoltà di Medicina dell’Università Sapienza di Roma.

Finale di puntata dedicato alla psicologia con lo spazio “Serena…mente” nel quale sarà approfondito il tema dell’autostima: la percezione del proprio valore personale è innata o va costruita con il tempo e le esperienze? Come si può accrescere la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità? Approfondirà questo argomento il professor Francesco Cro, psichiatra e direttore dell’Unità Operativa di Salute Mentale della Asl Viterbo C.