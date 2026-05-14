PISTOLA è il nuovo singolo di John Peaterson fuori per Sangita Records

“Pistola” è il nuovo singolo e capitolo del percorso musicale di John Peaterson, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 maggio 2026 per Sangita Records

“Pistola” è il nuovo singolo e capitolo del percorso musicale di John Peaterson, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 maggio 2026 per Sangita Records. Si tratta di un pezzo indie pop che mette al centro il peso delle parole e la loro capacità di colpire, lasciare segni e, in alcuni casi, cambiare profondamente il corso delle cose. Con una scrittura diretta ma emotiva, il brano racconta quanto ciò che viene detto — o non detto — possa diventare una forza imprevedibile, quasi fisica, capace di influenzare relazioni, decisioni e percezioni. “Pistola” si muove su sonorità essenziali e contemporanee, mantenendo un equilibrio tra immediatezza melodica e tensione emotiva.

Il nuovo singolo segna un ulteriore passo nel percorso artistico di John Peaterson che, in attesa del nuovo album di prossima uscita (del quale il singolo “Pistola” è un assaggio), continua a esplorare una dimensione musicale sempre più personale, sospesa influenze stratificate, in bilico tra un passato urban e una ricerca pop.

L’uscita del brano sarà accompagnata anche da un video, in uscita venerdì 22 maggio 2026.