I Kint tornano con il singolo “New Waves”

La band emiliana Kint torna con un nuovo singolo che anticipa il suo ultimo album, in uscita a giugno via Transition Totem

“New Waves”, segna il ritorno dei Kint. È un brano che racconta l’emotività che spinge a lasciare la propria terra, sospesi tra un destino scritto e la possibilità di riscriverlo. Ogni increspatura può diventare onda, ogni onda può spingerti o inghiottirti. Migrare è un atto di fede o un rischio che si sceglie comunque di correre.

Il singolo anticipa il nuovo album della band, “Losses”, in uscita il 19 giugno per Transition Totem. Un amalgama personale e viscerale di goth blues, noise rock e shoegaze; atmosfere cupe che si intrecciano a chitarre sature e riverberi profondi, creando un paesaggio sonoro che alterna densità e rarefazione.

Quello dei Kint è un suono profondamente identitario, che rifugge le etichette pur abbracciandone le suggestioni. Una materia compatta e abrasiva, dove rumore e melodia convivono in equilibrio instabile.

“Losses” è il capitolo finale dei Kint. È il suono di una fine che diventa forma, di un legame che si scioglie lasciando tracce profonde. In questo senso, rappresenta non solo la chiusura della band, ma anche la loro dichiarazione più autentica.