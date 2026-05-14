Gli episodi 3 e 4 di “Buonvino – Misteri a Villa Borghese” su Rai 1: la trama

La fiction “Buonvino – Misteri a Villa Borghese” su Rai 1. La trama dell’episodio in due parti intitolato “C’è un cadavere al Bioparco”

Giovedì 14 maggio 2026 alle 21:30 torna su Rai 1 la fiction “Buonvino – Misteri a Villa Borghese” su Rai 1 con l’episodio in due parti intitolato “C’è un cadavere al Bioparco”.

Tra dubbi sentimentali, Buonvino affronta un caso macabro: un cadavere senza testa né vestiti è stato rinvenuto nella teca dell’anaconda al Bioparco. Mentre la squadra fatica a identificare la vittima in un mistero sempre più intricato, Veronica matura una decisione importante, sentendosi finalmente pronta ad aprirsi a un nuovo amore.

Buonvino e la sua squadra torchiano i dipendenti del Bioparco: ognuno sembra nascondere un movente per quel delitto efferato. Proprio quando il commissario e Veronica decidono di ufficializzare il loro legame, il destino beffardo e cinico rimette in discussione ogni certezza professionale e sentimentale.