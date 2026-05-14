Dieci borse di studio Erasmus con il sostegno di Andisu

Con il progetto “Il tuo Erasmus con Esn Italia” aumentano concretamente le opportunità. Per il 2026 saranno infatti messe a disposizione 10 borse di studio

In occasione della giornata dell’Europa, Andisu, l’associazione nazionale che raccoglie gli enti per il diritto allo studio universitario presieduta da Emilio Di Marzio, rafforza la collaborazione con Esn Italia – network degli studenti Erasmus – per sostenere tutte e tutti coloro che scelgono di partire, crescere e costruire il proprio futuro in Europa.

Con il progetto “Il tuo Erasmus con Esn Italia” aumentano concretamente le opportunità.

Per il 2026 saranno infatti messe a disposizione 10 borse di studio e verranno destinate maggiori risorse a supporto degli studenti in mobilità, con l’obiettivo di rendere questa esperienza sempre più accessibile.

Si tratta di un impegno concreto per un Erasmus più inclusivo e trasformativo, capace di aprire nuove prospettive personali e professionali. Perché investire nel diritto allo studio universitario e nella mobilità studentesca significa investire nel futuro dell’Europa.

“La collaborazione tra Andisu ed Esn Italia – spiega Emilio Di Marzio (Andisu) – punta a rafforzare il sistema di accoglienza e accompagnamento degli studenti durante tutte le fasi dell’esperienza Erasmus, dalla partenza al rientro, valorizzando il ruolo delle reti territoriali, dei servizi per il diritto allo studio e delle comunità universitarie. Un’attenzione particolare sarà dedicata agli studenti provenienti da contesti economici più fragili, affinché nessuno debba rinunciare a un’opportunità di crescita internazionale per ragioni economiche o sociali.

L’iniziativa – spiega ancora – si inserisce in una visione più ampia dell’Europa come spazio di formazione, condivisione e cittadinanza attiva. Favorire la mobilità studentesca significa infatti promuovere il dialogo interculturale, sviluppare competenze trasversali e costruire una nuova generazione di giovani europei più consapevoli, preparati e protagonisti delle sfide future”.