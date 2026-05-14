Celiakè?!: il più grande villaggio senza glutine sbarca a Roma il 16 e 17 maggio

Dalla pizza ai fritti, dai primi romani al sushi, fino alla cucina d’autore: il 16 e 17 maggio torna a Roma Celiakè?!

Due giorni tra sapori, tecniche e produzioni diverse, con CIGAC e il Campionato della Pasta Fatta a Mano. Il senza glutine come esperienza concreta, quotidiana, accessibile. È da qui che prende forma il racconto di Celiakè?!, il villaggio che il 16 e 17 maggio dalle 10:00 alle 22:30 torna a Roma, alla Cascina di Sotto – Via di Boccea 922 – mettendo al centro il cibo nella sua dimensione più immediata: quella che si condivide, si scopre e si vive senza mediazioni. Non una rassegna gastronomica, ma un percorso costruito attorno a sapori, lavorazioni e identità diverse, dove il gluten free smette di essere una rinuncia e diventa semplicemente una possibilità.

Street food, pizza e fritti: il gusto che si muove

Chi pensa che il senza glutine significhi rinuncia trova qui una risposta diretta, fatta di cucine vive e preparazioni espresse. Dai sapori netti della cucina messicana di Pico’s – Sabor a México, con tacos, nachos ed elote, si passa agli arrosticini alla brace di Abruzzo incontra Roma, lavorati secondo la tradizione. Intorno, un panorama che tiene insieme classici e formati contemporanei: l’hamburger di Erudito, i panini e le proposte itineranti di Maya Senza Glutine, la varietà di Iper Free Food tra carni, fritti e piatti pronti, fino alle polpette di Polpetta e alla porchetta e ai carciofi alla matticella di Magnia che te passa.

La pizza e i fritti restano uno dei punti più solidi del villaggio. New Metrò lavora su una pizzeria con laboratorio dedicato per sfornare pizze alla pala, Pizzeria Teresina sui fritti della tradizione romana, mentre Triticum G Zero costruisce una proposta centrata sugli impasti della pizza in teglia, must della tradizione romana. Il Mondo Senza Glutineamplia il raggio con cuoppi, arancini e crocchette, restituendo una cucina popolare, varia e immediata.