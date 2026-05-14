Arrestato ex capo di gabinetto di Zelensky, è accusato di riciclaggio

Il tribunale ha disposto la custodia cautelare per due mesi e una cauzione pari a 2,7 milioni di euro

A Kiev, arrestato e portato in carcere Andriy Yermak, ex capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky dimessosi lo scorso anno per il suo coinvolgimento in un grosso scandalo di corruzione.

È accusato di riciclaggio di denaro: secondo la procura, avrebbe raccolto in modo illegale l’equivalente di 8,9 milioni di euro. Un tribunale ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare per due mesi e una cauzione pari a 2,7 milioni di euro.