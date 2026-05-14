A “Splendida Cornice” stasera su Rai 3 l’astronauta Luca Parmitano

Ultimo appuntamento di stagione con Geppi Cucciari in prima serata su Rai 3. A “Splendida Cornice” l’astronauta Luca Parmitano

Un programma capace di attraversare con leggerezza e ironia mondi diversi, dalla cultura allo spettacolo, dall’attualità alla divulgazione: giovedì 14 maggio in prima serata su Rai 3, torna per l’ultimo appuntamento di stagione “Splendida Cornice”, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari.

Tra gli ospiti d’eccezione: l’astronauta Luca Parmitano, Claudio Gregori, in arte Greg, volto amatissimo della comicità italiana che porterà in scena una sua versione di “Svalutation”. In studio anche Paolo Kessisoglu e Brunori Sas, tra racconto personale, spettacolo e musica d’autore.

In collegamento dal Teatro Antico di Siracusa interverranno Paolo Fresu, Rita Marcotulli e Maria Sciola, con le sue “pietre sonore”, per un momento musicale dedicato ai canti popolari sardi e siciliani. In collegamento anche Omar Hamad, cofondatore della Phoenix Library, la Biblioteca di Gaza, per una testimonianza culturale e civile da uno dei luoghi oggi più drammaticamente al centro dell’attualità internazionale.

Come da tradizione, il confronto in studio sarà animato dal pubblico autocertificato nelle più diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — chiamati a confrontarsi con i “competenti”: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e lo psicologo e psicoterapeuta Alberto Penna.

A completare la puntata, gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, i reportage d’arte di Alessandro Arcodia, l’immancabile “Agenda Mercadini” raccontata da Roberto Mercadini, e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

“Splendida Cornice” è un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con: Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Sara Deiana, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone, Federico Vozzi. La regia è di Alessandro Renna.