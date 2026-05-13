Unione Consumatori su “Pacchetto Passeggeri”: “Passo avanti, ma troppo tenue”

“Pacchetto Passeggeri” varato dalla Commissione Europea per semplificare la prenotazione dei viaggi ferroviari

“Giudizio sospeso in attesa di verificare il testo nel dettaglio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il Pacchetto Passeggeri varato dalla Commissione Europea per semplificare la prenotazione dei viaggi ferroviari.

“Avevamo presentato innumerevoli osservazioni al testo, per rafforzare i diritti dei passeggeri e dobbiamo verificare quali e quante nostre proposte sono state accolte. Accanto a miglioramenti importanti, come regolare i viaggi multi-operatore oggi scoperti dalla normativa vigente, c’erano infatti anche alcune criticità, come sulla tempistica del rimborso, sulla riprotezione e sull’entità della compensazione, troppo esigua. Il rischio è che si tratti di un passo avanti, ma troppo tenue. Insomma, un’occasione perduta” conclude Dona.