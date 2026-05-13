Trump in Cina, ad accoglierlo tappeto rosso e il vice Han Zheng. Domani l’incontro con Xi Jinping

Trump prima di partire aveva dichiarato: “Sarà un viaggio emozionante. Accadranno molte cose positive”

Donald Trump è arrivato a Pechino, prima visita di un presidente statunitense in Cina da nove anni – l’ultimo era stato proprio lui, durante il suo primo mandato nel 2017.

Atterrato con l’Air Force One alle 19.50, è sfilato su un tappeto rosso tra cori e bandierine americane e cinesi; ad accoglierlo non c’era il presidente Xi Jinping, ma c’era il vicepresidente Han Zheng, con l’ambasciatore cinese a Washington Xie Feng, il viceministro degli Affari esteri Ma Zhaoxu e l’inviato statunitense a Pechino David Perdue.

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Incontrerà domani Xi Jinping, con cui discuterà tra l’altro di Iran e Taiwan e concluderà importanti accordi commerciali. Trump prima di partire aveva dichiarato: “Questo sarà un viaggio emozionante. Accadranno molte cose positive”, aggiungendo che Xi Jinping “è un mio amico. È una persona con cui vado d’accordo”.

Nella delegazione statunitense figurano, oltre al figlio Eric e la nuora Lara Trump, anche una decina di grandi imprenditori, incluso Elon Musk.