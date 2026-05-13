Su Rai 3 a ReStart il ruolo di Pechino nelle trattative Usa-Iran

Che ruolo gioca la Cina nelle trattative? Taiwan sarà al centro dello scambio? A ReStart, in onda alle 9.45 su Rai 3, Annalisa Bruchi ne parlerà con Federico Rampini

Alla vigilia dell’incontro di Trump con Xi Jinping non ci sono passi in avanti nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. La partita ora si sposta a Pechino: che ruolo gioca la Cina nelle trattative? Taiwan sarà al centro dello scambio? A ReStart, in onda mercoledì 13 maggio alle 9.45 su Rai 3, Annalisa Bruchi ne parlerà con Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera e scrittore e con Andrea Ruggieri, editorialista de Il Giornale.

A seguire, si parlerà di banche e mutui: la BCE potrebbe aumentare i tassi di interesse in risposta alla crisi internazionale facendo salire il costo dei mutui. Intanto si allarga il fenomeno della desertificazione bancaria e si fanno largo le nuove frontiere delle banche digitali. Tra gli ospiti di Annalisa Bruchi: Riccardo Colombani, segretario nazionale First Cisl, Alessandro Plateroti, direttore editoriale UCapital.com, Massimiliano Lenzi, giornalista e scrittore, Monica Cirillo, Adsubef.