Su Rai 2 torna la sesta stagione di Mare Fuori con gli episodi 5 e 6: la trama

Stasera su Rai 2 “Mare Fuori 6”: storie interrotte tra errori e riscatto. La trama degli episodi 5 e 6 intitolati “La materia dei sogni” e “Un attimo prima”

Mercoledì 13 maggio 2026 arriva su Rai 2 la sesta stagione di Mare Fuori. Al centro delle vicende dell’IPM di Napoli c’è ancora Rosa Ricci, l’ultima e invidiatissima erede del boss don Salvatore, che navigherà tra complessi conflitti familiari e la ricerca di un domani fatto di redenzione. L’arrivo tra le detenute di tre sorelle assetate di potere alimenterà vicende segnate dal crimine e dalla possibilità di un riscatto dagli errori. Parallelamente, altri ragazzi affronteranno le conseguenze delle proprie azioni, mentre gli adulti, fuori e dentro il carcere, saranno messi di fronte alle loro responsabilità.

Nell’episodio 5 “La materia dei sogni”, il rapporto tra Simone e Carmela si fa sempre più intenso e carico di sviluppi che possono mettere in pericolo la vita di Rosa. Tommaso, che le è sempre più vicino, ancora una volta sarà in grado di salvarla? Pino e Alina, Diego e Sonia vivono le loro splendide storie d’amore ma Beppe fatica a tenersi il segreto della gravidanza di Alina.

Nell’episodio 6 “Un attimo prima”, il rapporto tra Rosa e Tommaso diventa più stretto, ma il cuore della ragazza è pronto per un nuovo amore? Un confronto con la madre aiuterà Rosa a chiarirsi le idee. Ma una minaccia incombe su di lei. Simone si è procurato un’arma per portare a termine il compito che Donna Wanda gli aveva dato. Sonia, Marta e Diego mettono a punto il loro piano.