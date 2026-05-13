Stasera torna “RAInchieste” con la seconda parte di “TV7 1963-69: viaggio intorno all’uomo con Sergio Zavoli”

RAInchieste TV7 1963-69: viaggio intorno all’uomo con Sergio Zavoli parte seconda in prima serata stasera su Rai Storia
Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:20 su Rai Storia torna RAInchieste con TV7 1963-69: viaggio intorno all’uomo con Sergio Zavoli parte seconda. Traendo ispirazione al titolo del libro del 1969 di Zavoli, in questa puntata vengono ripercorsi i numerosi incontri del giornalista riminese con i protagonisti di quegli anni, dall’astronauta Frank Borman a Christiaan Barnard, da Rita Pavone a Gianni Rivera, da Mike Bongiorno a Franco Basaglia. Un programma a cura di Fabrizio Marini, Enrico Salvatori e Serena Valeri, produttrice esecutiva Alessandra Giorgi condotto da Giorgio Zanchini.