Stasera su Rai 4 Delitti in Paradiso con “Veleni sull’isola” e “Rancori mai sopiti”

Stasera in replica su Rai 4 la quattordicesima stagione di “Delitti in Paradiso” con gli episodi “Veleni sull’isola” e “Rancori mai sopiti”: la trama

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 4 torna in replica la quattordicesima stagione della serie Tv “Delitti in Paradiso”.

Nell’episodio 3 “Veleni sull’isola”, Susie è una giovane imprenditrice che ha fondato una linea di prodotti per la pelle completamente naturali. Nel momento in cui la sua ditta sta per decollare, muore apparentemente vittima di un inspiegabile shock anafilattico.

Nell’episodio 4 “Rancori mai sopiti”, per seppellire un passato doloroso, Janelle era fuggita lontano, ma si ritrova costretta a ritornare a Saint-Marie, nella distilleria di rum sull’isola dopo diciotto anni di assenza.