SiVinceTutto Superenalotto mercoledì 13 maggio 2026: numeri e quote


I numeri vincenti dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 13 maggio 2026: anche stasera sfugge la sestina vincente

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Ecco i numeri dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 13 maggio 2026. Stasera i sei numeri vincenti non bastano per realizzare il bis e sbancare il jackpot.

Di seguito ecco i numeri estratti. Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco al seguente link: https://www.sisal.it/sivincetutto.

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 13/5/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

2-10-20-70-71

Le quote del concorso di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60€ 0,00
punti 58€ 597,10
punti 4193€ 59,69
punti 31.611€ 31,83
punti 27.799€ 9,34