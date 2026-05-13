Piccola antologia semiseria della morte allo Spazio Rossellini


La morte — ultimo tabù, rimosso e insieme onnipresente — è il fulcro di Piccola antologia semiseria della morte, nuovo progetto coreografico di Fabio Ciccalè, in scena allo Spazio Rossellini  venerdì 15 maggio

Piccola antologia semiseria della morte

La morte, ultimo grande tabù della nostra società, è al centro di Piccola antologia semiseria della morte, il nuovo progetto coreografico di Fabio Ciccalè in scena allo Spazio Rossellini venerdì 15 maggio 2026 ore 21:00. Uno spettacolo che affronta con lucidità, ironia e profondità uno dei temi più rimossi e al tempo stesso più presenti nell’immaginario collettivo.

Attraverso un percorso che intreccia danza, parola, memoria e citazione, la coreografia costruisce una riflessione sul modo in cui la morte viene raccontata, nominata, celebrata e spettacolarizzata, dal linguaggio giornalistico alle forme rituali, dall’infanzia al racconto pubblico. Ne emerge un mosaico scenico che trasforma la fine in materia poetica, restituendole complessità, leggerezza e umanità.

La morte. Uno degli ultimi, o forse veramente l’ultimo tabù. Ultima frontiera dei limiti umani. Ossessione di miliardari che tutto possiedono tranne la vita eterna. Misterioso oggetto di cui non riusciamo a parlare se non con fantasiosi eufemismi o cinico sarcasmo. I giochi d’infanzia sono finiti e la morte diventa solo paura e terrore. È quella dolorosa dei propri cari o quella distante e astratta, ma pur sempre terrificante, dei notiziari. Ma è veramente così? In realtà no: leggiamo libri, guardiamo film, andiamo a teatro e spesso il centro della narrazione è proprio la morte. Soprattutto al cinema. Film horror, crime, di guerra, drammatici, western, a volte anche commedie e persino cartoni animati. E così quella morte spettacolarizzata e catartica dei nostri giochi di bambini torna a fare capolino, tra un suono e un’immagine.

EPIGRAFE:
scritta evocativa su loculi, lapidi o statue. Si tratta di una sorta di omaggio nei confronti della persona defunta.

EPITAFFIO:

scritta, in genere celebrativa, posta sulla tomba di un defunto. È un messaggio commemorativo destinato a sfidare il tempo, l’oblio e la morte stessa. Può essere anche l’ultimo pensiero lasciato dallo stesso defunto.

ELOGIO:

discorso speciale che celebra la vita del defunto. Un tributo, un modo per onorare chi non c’è più. Attraverso parole scelte si raccontano aneddoti, momenti condivisi, lezioni apprese. È un’occasione per mettere in luce le qualità, i valori e le passioni del defunto.

PANEGIRICO:

discorso o scritto composito e prolisso in lode di pregi o meriti spesso intenzionalmente esagerati.

ENCOMIO:

lode solenne, e per lo più pubblica, fatta da persona autorevole.

COCCODRILLO:

nel giornalismo indica un articolo commemorativo già confezionato sulla vita di un personaggio noto, al fine di pubblicarlo appena giunta la notizia della sua morte.

“Ricordo che da piccolo i giochi più frequenti erano quelli con le pistole, i fucili, i coltelli, le bombe, i cannoni, le frecce. Si fingeva di morire e di dare la morte senza conoscere la vera potente natura della signora con la falce. Si inscenavano veri e propri spettacoli, danze. Andava in scena la rappresentazione della morte. Duelli, sparatorie, lotte. A turno si finiva morti a terra. E si moriva nei modi più truculenti e fantasiosi: arti mozzati, buchi, tagli, amputazioni e sangue dappertutto. Ci si esibiva in cadute ardite, ruzzolate e capriole. Io, se colpito, mi divertivo a rotolare giù per una collinetta erbosa fino al fossato che la delimitava”. Fabio Ciccalè

INFORMAZIONI

Biglietti:

intero online: €14,50 + d.p.
intero botteghino: €15,00
ridotto botteghino (under 18 e over 65): €12,00

Info e prenotazioni (consigliate) all’indirizzo: info@spaziorossellini.it

Biglietti online su Ticketone

Biglietteria e bar interno, aperti un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
Parcheggio gratuito e custodito fino ad esaurimento posti: ingresso da Via della Vasca Navale 70

Spazio Rossellini
Via della Vasca Navale 58 – Roma
Tel. 345 2978091
www.spaziorossellini.it
info@spaziorossellini.it

Sono previste riduzioni, promozioni e agevolazioni