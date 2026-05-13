Oroscopo di oggi, mercoledì 13 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Ritroviamo il bandolo della matassa, districando tutti quei fili intrecciati uno per uno. Mani e mente devono ritrovare armonia muovendosi in sincronia. Ogni gesto pratico si trasforma in apertura e respiro, permettendoci di procedere con più leggerezza.
Toro
Si apre uno spiraglio tangibile: qualcosa può finalmente prendere forma, se non diamo ascolto alla Luna che oggi ci rende un po’ troppo incerti. Plutone resta di traverso, ma Giove favorisce i progetti a lungo termine e la fiducia nelle nostre capacità.
Gemelli
La Luna in Acquario regala ottimismo e felicità in casa e con le persone care. I nostri sforzi sono riconosciuti: è un giorno di vittoria e di meritato successo. Nel confronto evitiamo toni eccessivi, ma mostriamoci decisi e fiduciosi, così da coinvolgere chi ci sta accanto.
Cancro
Saper osservare senza reagire subito ci pone un passo avanti. Decidiamo con calma, non perché dobbiamo farlo, ma perché scegliamo di farlo. L’eloquio è diretto ed efficace in ogni dialogo. Trasformiamo le parole in azioni autorevoli.
Leone
Nonostante la quadratura del Sole, Marte in Ariete ci dona coraggio per sfruttare l’occasione. La Luna in opposizione non intacca la nostra vitalità. È il momento giusto per invitare la persona che ci piace a uscire. Venere ci assicura un incontro piacevole.
Vergine
I trigoni del Sole e di Mercurio mantengono alta la capacità di analisi. Siamo bravi a creare soluzioni per destreggiarci fra lavoro e vita privata. Non temiamo di chiedere un piccolo aiuto, se sentiamo incombere un impegno che rischia di sovrastarci.
Bilancia
Il cielo ci annuncia una giornata di scosse salutari, una vera e propria liberazione. Urano in trigono assicura che il ribaltone sia costruttivo, non distruttivo. La situazione ci obbliga a fare piazza pulita del superfluo anche in senso pratico. Grandi pulizie di primavera.
Scorpione
La Luna in Acquario può generare qualche equivoco nel comunicare. Per stemperare la tensione, dedichiamo mezz’ora a riorganizzare la nostra agenda. Riconosciamo subito dove nasce l’incertezza, grazie a Giove in trigono che ci aiuta a dissipare la nebbia.
Sagittario
L’azione di Marte in Ariete va usata per districarci con intelligenza strategica dalle piccole beghe, sapendo cosa trascurare per focalizzarci sull’essenziale. L’intuito della Luna in sestile ci illumina e ci guida nel mettere i nostri bisogni quotidiani al primo posto.
Capricorno
Riusciamo a trovare una certa armonia fra i diversi impegni. Facciamo quel passo in più per concludere un compito che ci trasciniamo da tempo. Il Sole e Mercurio in Toro ci sostengono. Le difficoltà recenti si ricompongono in un disegno più ampio e coerente.
Acquario
Il trigono di Urano ci offre la chiave per superare la stasi, prospettando un rinnovamento. La Luna in congiunzione ci aiuta a onorare il nostro sentire. Volgiamo lo sguardo verso il futuro e pianifichiamo un obiettivo pur modesto ma che ci restituisca entusiasmo.
Pesci
Siamo la nostra priorità, oggi. Proteggiamo la nostra quiete e affidiamoci alla nostra capacità di giudizio, prima di seguire ciecamente i consigli esterni. Nelle relazioni, impariamo a porre dei confini amorevoli, ricordando che ognuno è responsabile del suo percorso.