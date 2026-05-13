Nel Blu – Orizzonti della danza contemporanea al TeatroBasilica

Nel Blu – Orizzonti della danza contemporanea: il TeatroBasilica, in collaborazione con il Gruppo della Creta, presenta la quarta edizione della rassegna, curata da Chiara Marianetti

Il TeatroBasilica, in collaborazione con il Gruppo della Creta, presenta la quarta edizione della rassegna Nel Blu – Orizzonti della danza contemporanea, curata da Chiara Marianetti, che si svolgerà dal 18 al 24 maggio 2026.

Giunta al suo quarto anno di vita, Nel Blu si propone come spazio di accoglienza, creazione e sperimentazione condivisa tra artisti e pubblico, attraverso la proposta di eventi e laboratori.

Il TeatroBasilica anche in questa occasione, si propone di dare spazio ad artisti/e emergenti e che solitamente non trovano spazio nel panorama teatrale romano, in cui la danza ha in generale troppe poche occasioni di programmazione.

La rassegna sarà inoltre dedicata sia ad opere compiute che a lavori ancora in fase di ricerca e sviluppo, offrendo così agli artisti la preziosa opportunità di un primo confronto con il pubblico, e allo stesso tempo permettendo agli spettatori di cogliere l’essenza più autentica di un percorso creativo ancora in divenire.

Da questi obiettivi è nata la call Nel blu – In cerca di possibili orizzonti, rivolta a coreografi/e e collettivi per la selezione di opere di danza in forma di studio, con il fine di offrire loro la preziosa opportunità di un primo confronto sia con operatori e operatrici del settore che con spettatori e spettatrici, i/le quali avranno opportunità di condividere i loro feedback sui lavori. In occasione della call, inoltre, è nata la collaborazione con Orbita | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza e con l’Associazione Culturale PinDoc, che hanno partecipato al processo di selezione degli studi e presteranno il loro sguardo al fine di donare i loro feedback ai/alle coreografi/e che presenteranno le loro opere.

Il programma della quarta edizione della rassegna sarà aperto dall’ultimo dei laboratori de La stanza dello spirito e del tempo (i laboratori di approfondimento teatrale con gli artisti ospiti della stagione del TeatroBasilica), in questa occasione a cura di Gabriella Maiorino, che si svolgerà dal 18 al 20 maggio. Il 21 maggio, andrà in scena Estasi, prova aperta della prima tappa della ricerca che Gabriella Maiorino sta portando avanti sul concetto di “estasi”, attraverso degli incontri mensili con 9 performers.

Le serate del 22 e 23 maggio saranno dedicate ai lavori di Daniele Ninnarello e Martina Gambardella, in scena rispettivamente con NOBODY NOBODY NOBODY. It’s ok not to be ok (Appunti, celebrazioni e proteste di un corpo vulnerabile) e con MUTE.

L’ultima serata, del 24 maggio, sarà dedicata alla presentazione dei lavori selezionati attraverso la call Nel blu – In cerca di possibili orizzonti.

Tutta la rassegna sarà inoltre arricchita dal progetto Pubblico Medium, a cura di Rotopalco, grazie al quale il pubblico potrà trovare spazio di interazione con gli artisti e di espressione delle proprie domande riguardo ai lavori portati in scena.

PROGRAMMA

LA STANZA DELLO SPIRITO E DEL TEMPO

Laboratori di approfondimento teatrale con gli artisti ospiti della stagione del TeatroBasilica

IL CORPO ONNIVORO

a cura di Gabriella Maiorino

dal 18 al 20 maggio – dalle 15.30 alle 18.30

Presentazione:

Gabriella Maiorino conduce, insieme ad Elisa Quadrana, il laboratorio CORPO ONNIVORO e MICROFISICA del DESIDERIO.

A partire da alcune tecniche di ricerca come il lavoro molecolare, la continuità di contatto e la circolazione, nel laboratorio approderemo ad un corpo in movimento che si nutre contemporaneamente di diversi strati di conoscenza e quindi di azione: le molecole nel corpo e al di fuori, le densità dello spazio, l’emergere di immagini e visioni interiori, la percezione sensoriale, i pensieri, i desideri, le attrazioni, le molteplici accezioni di musicalità e il corpo in perenne trasformazione.

Cercheremo di dare vita insieme alla creazione di un linguaggio fisico intenso, dinamico e ricco di complessità.

Info e modalità di iscrizione

laboratorio aperto a persone interessate a lavorare sul corpo e sulla scena inviare una mail a basilicalab@gmail.com

con oggetto: Lab Gabriella Maiorino_Nome Cognome