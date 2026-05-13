Musetti: “Ho una lesione al retto femorale, niente Roland Garros”

Il tennista salterà anche il torneo di Amburgo. “È una notizia che mi pesa enormemente”

Lorenzo Musetti aggiorna tutti sulla sua salute, ieri infatti durante la partita agli Internazionali d’Italia a Roma era apparso dolorante e rallentato da un infortunio.

“Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente” ha scritto il tennista azzurro sui social.

Ha poi ringraziato il “pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati” conclude.