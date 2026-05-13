Kate Middleton a Reggio Emilia per il “Reggio Emilia Approach”, modello educativo di nidi e scuole dell’infanzia

Tra oggi e domani visiterà il centro internazionale dedicato al celebre pedagogista Loris Malaguzzi e tre scuole reggiane

La Principessa del Galles Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia per una visita di due giorni legata alla sua fondazione sull’infanzia, la Royal Foundation Centre for Early Childhood. Si tratta del suo primo viaggio ufficiale fuori dal Regno Unito da quando le è stato diagnosticato un cancro nel 2024.

La moglie dell’erede al trono di Inghilterra ha fatto la prima tappa della sua visita istituzionale in municipio, accolta dal sindaco Marco Massari e dal prefetto Salvatore Angieri. In Comune, i massimi esponenti istituzionali del territorio hanno consegnato alla principessa il “primo tricolore”, il più alto riconoscimento della città. Poi il saluto a un pubblico in visibilio, formato da cittadini, curiosi e fan dei regnanti che la Principessa non ha deluso.

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L’importanza dell’evento

Dietro il richiamo glamour dell’evento c’è però soprattutto il motivo culturale della visita: Kate Middleton, presidente della Royal Foundation Centre for Early Childhood, ha scelto la sua meta per approfondire il celebre Reggio Emilia Approach, il modello pedagogico fondato sull’esperienza di Loris Malaguzzi e oggi conosciuto in tutto il mondo. Un riconoscimento internazionale che il sindaco Massari ha definito “motivo di orgoglio per tutta la città”.

La visita regale toccherà infatti tra oggi e domani anche il centro internazionale dedicato al celebre pedagogista e tre scuole reggiane dove la Principessa incontrerà il personale pedagogico.