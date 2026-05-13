A “Meno siamo meglio stiamo – Revisited” su Rai 5 protagonista Gigi Proietti

Protagonista assoluto della puntata di “Meno siamo meglio stiamo – Revisited”, il programma – taccuino di Renzo Arbore, su Rai 5, è Gigi Proietti

Protagonista assoluto della puntata di “Meno siamo meglio stiamo – Revisited”, il programma – taccuino di Renzo Arbore, in onda mercoledì 13 maggio alle 21.20 su Rai 5, è Gigi Proietti. Proietti che apre le danze con “E me metto a cantà” e propone poi alcuni suoi cavalli di battaglia, da “Pietro Ammicca” alla poesia “Il lonfo” di Fosco Maraini. Altro ospite della serata è Sergio Cammariere, che interpreta “Cantautore piccolino”, mentre Stefano Bollani rivisita “Azzurro” in chiave jazz.