A “Elisir” oggi su Rai 3 l’ipertrofia prostatica benigna

Stamani su Rai 3 a “Elisir”, l’ipertrofia prostatica benigna. Le proprietà del latte e la fragilità ossea gli altri temi della puntata

L’ipertrofia prostatica benigna, le proprietà nutrizionali del latte e la fragilità ossea saranno al centro di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 13 maggio alle 10.50 su Rai 3.

Il primo approfondimento sarà dedicato all’ipertrofia prostatica benigna, cioè l’ingrossamento non tumorale della prostata. Con quali sintomi si manifesta? Si può curare con una terapia farmacologica o è necessario ricorrere a un intervento? Ne parlerà in studio il professor Fabrizio Dal Moro, professore di Urologia all’Università di Padova e direttore della Clinica Urologica dell’Azienda Ospedaliera Università di Padova.

A seguire, la rubrica “È vero che?” darà spazio al latte, uno degli alimenti più consumati al mondo. Con l’aiuto di un’esperta si cercherà di capire quali siano le sue principali proprietà nutrizionali. Ad approfondire l’argomento sarà la professoressa Barbara Paolini, dietologa, dirigente dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e presidente dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica.

Infine, la rubrica “ABC della salute” sarà dedicata alla fragilità ossea, fenomeno tipico dell’osteoporosi. Quando lo scheletro perde densità minerale, infatti, diminuisce la resistenza delle ossa e cresce il rischio di fratture. Quali strategie possono contrastare questo fenomeno? Lo spiegherà la professoressa Maria Luisa Brandi, endocrinologa e presidente dell’Osservatorio Fratture da Fragilità Italia.