Stasera su Rai 2 la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026

Su Rai 2 in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna, Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi commentano la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026

Torna, su Rai 2 e Rai 1, e in simulcast su Rai Radio2 e su RaiPlay, Eurovision Song Contest. Alla conduzione “il veterano” Gabriele Corsi e la new entry Elettra Lamborghini. Il 12 maggio, alle 21.00 su Rai 2, primo appuntamento con il portabandiera italiano Sal Da Vinci.

In diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna, Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi commentano la serata con le ultime curiosità e le performances degli artisti della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026.

La seconda semifinale il 14 maggio sempre su Rai 2 e la finalissima il 16 maggio, alle 21.00 su Rai 1. Gabriele ed Elettra saranno anche protagonisti di tre imperdibili anteprime, alle 20.15 su Rai 2 e, il giorno della finale, alle 20.35 su Rai 1.