Stamani su Rai Storia “A Sua Immagine. 60 anni della messa in Tv”

Rai Cultura ripropone martedì 12 maggio alle 11.15, con replica alle 23.45 su Rai Storia, lo speciale “A Sua immagine. 60 anni della Messa in Tv”, realizzato nel 2015 in occasione della XXIII Giornata Mondiale del Malato

La Santa Messa in televisione è l’unico programma in diretta di Rai1 mai interrotto ed è da sempre uno dei più seguiti in assoluto. In occasione degli 80 anni dalla prima Santa Messa trasmessa dalla Rai, andata in onda nel 1946 in collegamento con Radio Vaticana, Rai Cultura ripropone martedì 12 maggio alle 11.15, con replica alle 23.45 su Rai Storia, lo speciale “A Sua immagine. 60 anni della Messa in Tv”, realizzato nel 2015 in occasione della XXIII Giornata Mondiale del Malato, istituita da san Giovanni Paolo II.

La celebrazione domenicale trasmessa in televisione rappresenta un autentico servizio pubblico per milioni di persone, soprattutto per quanti sono impossibilitati a partecipare alla Messa in presenza. Grandi testimoni accompagnano questo viaggio nel tempo: da Anna Maria Tarantola, allora presidente della Rai, a Ettore Bernabei; da don Domenico Pompili, sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana, a Gianni Epifani, responsabile della trasmissione televisiva della Santa Messa per la CEI.

E ancora, Rosanna Vaudetti, una delle più celebri annunciatrici Rai, don Attilio Monge, regista delle Sante Messe per oltre venticinque anni, e Gianfranco Svidercoschi, vaticanista, arricchiscono il racconto con aneddoti e testimonianze speciali, fino a scoprire come la nascita della Rai coincida con la trasmissione della Santa Messa in televisione.

Un programma di Gianni Epifani e Laura Misiti, con Antonia Pillosio. Regia di Barbara Borgiotti e Antonia Pillosio.