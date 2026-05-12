Oroscopo di oggi, martedì 12 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 12 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
L’atmosfera si fa curiosa e vivace. Noi però osserviamo senza fretta, muovendoci in avanti con decisione e ricordandoci di non farci sfuggire i dettagli. Venere e Nettuno accendono la sensibilità e l’intuizione: aspettiamoci piccole sorprese o gesti inattesi.
Toro
Giovedì intenso e faticoso. Plutone in sestile retrogrado accentua il peso sulle spalle, anche quello che non ci compete direttamente. Lasciamolo andare. Giove in Cancro ci aiuta a vedere la direzione, sostiene la tenacia e la capacità di concludere ciò che si è iniziato.
Gemelli
La ruota gira e permettiamole di sorprenderci. Ciò che sembrava fermo riparte con slancio, anche grazie a nuovi incontri e a novità inattese. Plutone in trigono entra in moto retrogrado. Agiamo con saggezza. La sorte ci ripaga con nuove opportunità.
Cancro
L’opposizione della Luna richiede distacco emotivo per analizzare i fatti, senza subire l’influenza di vecchie insicurezze e cadere nelle provocazioni. Concretizziamo la tensione di Marte in quadratura, in un esercizio di confine e di rispetto reciproco.
Leone
Grazie a Marte e Saturno in Ariete, ogni sforzo professionale o finanziario porta dei risultati. Una collaborazione improvvisa si rivela produttiva. Usiamo questa giornata per fare un piccolo investimento o un acquisto prezioso per abbellire la nostra casa.
Vergine
Siamo molto empatici e le nostre parole di conforto sono di grande aiuto a chi amiamo. La sensibilità oggi è la nostra risorsa più importante. La creatività sboccia. Ascoltiamo il cuore, specialmente in tutte quelle scelte che coinvolgono l’estro.
Bilancia
Momento di valutazioni e bilanci. Plutone in Acquario, che inizia brevemente il moto retrogrado, ci invita a riflettere sui proficui cambiamenti in atto. Il supporto di Venere in Gemelli ci rende affascinanti e ci consente di chiarire qualsiasi malinteso in amore.
Scorpione
Non tutto ciò che luccica è un’opportunità: scegliamo dove investire cuore ed energie. Facciamo un passo avanti, anche se non vediamo ancora la strada. Giove in trigono dal Cancro ci dona la spinta per liberarci dai vecchi schemi che limitano la nostra autostima.
Sagittario
È il giorno giusto in cui fare il punto e godere dei piaceri semplici: la fortuna ci sorride e i desideri più intimi sono prossimi a realizzarsi. Venere opposta non intacca la felicità personale, ma si concentra sulla gratitudine per ciò che si possiede.
Capricorno
Impieghiamo le forze in qualcosa di proficuo. Occupiamoci di questioni economiche o di un’impresa che ci darà frutti in abbondanza nel tempo. Siamo pronti a fare da guida a chi è meno esperto. Trasmettiamo con generosità la nostra esperienza lavorativa.
Acquario
L’aria sta cambiando e una nuova fase della nostra vita è pronta a manifestarsi. Grazie a Saturno in sestile, manteniamo la stabilità anche di fronte alle novità. Non perdiamo tempo a rimuginare sul passato. Il destino ci offre un’altra occasione, afferriamola al volo.
Pesci
La Luna in Capricorno supporta il fiuto per gli affari. Giove in Cancro amplifica la crescita del patrimonio, ma Venere in Gemelli chiede cautela nelle spese. Valutiamo ciò che vogliamo avviare. L’entusiasmo non basta, se mancano i presupposti per definire un progetto.