Musetti esce dagli Internzionali. Nel pomeriggio il derby Sinner-Pellegrino

Musetti condizionato da un infortunio, vince facilmente Ruud. Nel pomeriggio il derby Sinner-Pellegrino

Anche Lorenzo Musetti saluta gli Internazionali d’Italia. Dopo Flavio Cobolli, lascia gli ottavi di finale anche l’italiano numero due, numero 10 della classifica Atp, sconfitto da Casper Ruud (numero 25), 6-3, 6-1. Una partita “brutta”, gestita male e condizionata dal vento e dalle precarie condizioni fisiche dell’italiano.

Ruud ora affronterà nei quarti uno tra Karen Khachanov e Dino Prizmic. Ma gli occhi sono tutti puntati ovviamente sul derby italiano del pomeriggio, tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, una sorta di testacoda.