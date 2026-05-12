Martha Rossi torna con il singolo “Io e te”

Martha Rossi torna con “Io e te”. Il nuovo singolo disponibile dal 15 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

Da venerdì 15 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Io e te”, il nuovo singolo di Martha Rossi, in uscita per INDACO Records e distribuito da Altafonte Italia (Sony Music).

Scritto da Martha Rossi insieme a Valerio Morganti, in arte Uale, e prodotto da MDM, “Io e te” è un brano pop immediato e magnetico, costruito attorno a un ritornello che resta addosso fin dal primo ascolto. Il pezzo si muove dentro un immaginario fatto di contrasti, tra “inverno che sembra estate”, distanza, attrazione e poli opposti che continuano a cercarsi. Tra leggerezza e tensione emotiva, il brano racconta un legame che torna, resiste, si riaffaccia anche quando si prova a prendere le distanze. Un singolo catchy, attuale ed emotivo, capace di fondere immediatezza melodica e intensità narrativa.

«“Io e te” racconta quella forza invisibile che continua a riportarti verso qualcuno, anche quando pensi di essertene allontanata. È un brano che vive di contrasti, proprio come certi legami: leggeri in superficie, ma profondissimi dentro. Volevo una canzone che fosse diretta, contemporanea, ma anche emotivamente vera», racconta Martha Rossi.

Il singolo arriva dopo l’uscita di “Notti Tristi” e “Nobel”, brani che hanno ottenuto un ottimo riscontro e che hanno segnato l’inizio di una fase artistica più matura e consapevole per la cantautrice. “Io e te” rappresenta così un nuovo tassello di un percorso in evoluzione, in cui Martha Rossi esplora sonorità contemporanee e riafferma con decisione la propria identità musicale.