Internazionali, doppietta italiana ai quarti con Sinner e Darderi

Impresa di Darderi che elimina Zverev con una vera e propria corrida

Orgoglio italiano agli ottavi degli Internazionali. Sul Centrale un super Andrea Pellegrino perde con onore contro Jannik Sinner 6-2 6-3; mentre sulla BNP Paribas Arena Luciano Darderi firma la sua impresa eliminando dal torneo il finalista previsto Alexander Zverev, con una vera e propria corrida: perso il primo set 6-1, quattro match point annullati, un tie-break epico al secondo set vinto 12-10 e poi il 6-0 finale. Darderi affronterà nei quarti lo spagnolo Rafael Jodar, la grande promessa del tennis mondiale.

First career top 10 win.

First career Masters 1000 quarterfinal.@Lucianodarderi_ becomes the first man not named Sinner to defeat Zverev at Masters 1000 level this year – and he does it at home! 🇮🇹#IBI26 | @atptour pic.twitter.com/kH0Jo51X71 — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 12, 2026

Sinner ha vinto la sua 31esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000, raggiungendo il record di Novak Djokovic stabilito nel 2011. E ora affronterà nei quarti uno tra Andrey Rublev e Nikoloz Basilashvili.

“È sempre una cosa diversa giocare un derby. Sono contento per il risultato e per Pellegrino, perché è stata una bellissima partita e non è stato un match facile. Pellegrino sta lavorando tantissimo, gli auguro il meglio. Domani avrò un importante giorno di riposo. Adesso ai quarti inizia a essere importante”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)