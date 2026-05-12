Il film “La memoria del mondo” nella notte su Rai 5: la trama


Il film “La memoria del mondo”, diretto da Mirko Locatelli e prodotto anche con il supporto di Rai Cinema, nella notte su Rai 5: la trama

La memoria del mondo

In Friuli, l’artista Ernst Bollinger prepara una mostra mentre lo studioso Adrien ne scrive la biografia. L’improvvisa scomparsa di Helena, moglie di Ernst, sconvolge tutto. Senza risposte dalla polizia, i due uomini iniziano una ricerca personale tra i gelidi scenari invernali della laguna di Grado, aiutati dal giovane barcaiolo locale Giulio.

E’ la trama del film “La memoria del mondo” in onda martedì 12 maggio 2026 alle 22:50 su Rai 5.