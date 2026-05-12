Il film “La memoria del mondo” nella notte su Rai 5: la trama

Il film “La memoria del mondo”, diretto da Mirko Locatelli e prodotto anche con il supporto di Rai Cinema, nella notte su Rai 5: la trama
In Friuli, l’artista Ernst Bollinger prepara una mostra mentre lo studioso Adrien ne scrive la biografia. L’improvvisa scomparsa di Helena, moglie di Ernst, sconvolge tutto. Senza risposte dalla polizia, i due uomini iniziano una ricerca personale tra i gelidi scenari invernali della laguna di Grado, aiutati dal giovane barcaiolo locale Giulio.
E’ la trama del film “La memoria del mondo” in onda martedì 12 maggio 2026 alle 22:50 su Rai 5.